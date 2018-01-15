Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл восьмой этап "Дакара"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Экипаж российского гонщика Дмитрия Сотникова из команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем восьмого этапа ралли-рейда "Дакар"-2018 в зачете грузовиков.

Второе место занял экипаж аргентинца Федерико Вильягры (Iveco). Третьим стал еще один представитель "КАМАЗ-Мастер", Айрат Мардеев, а четвертое место занял действующий победитель "Дакара" Эдуард Николаев, тоже выступающий за российскую команду.

Еще один участник "КАМАЗ-Мастер", Антон Шибалов, занял восьмое место.

В генеральной классификации зачета грузовиков продолжает лидировать Эдуард Николаев. На втором месте находится Федерико Вильягра, на третье выдвинулся чех Мартин Мацик (LIAZ).

Остальные гонщики "КАМАЗ-Мастер" занимают следующие места: 5.Айрат Мардеев, 9.Дмитрий Сотников, 12.Антон Шибалов.