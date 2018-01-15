Болельщики запросили более 3 млн билетов на ЧМ-2018

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - На чемпионат мира в России запрошено более 3 миллионов билетов, сообщает Международная федерация футбола (ФИФА).

"С 5 декабря, когда стартовал нынешний этап продаж, который продлится до 12:00 (мск) 31 января, уже запрошено 3 141 163 билета", - говорится в сообщении пресс-службы ФИФА, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

На данный момент больше всего заявок подали российские болельщики. В числе лидеров - болельщики из Германии, Аргентины, Мексики, Бразилии, Перу, Колумбии, США, Испании, Польши и Китая. При этом 38% всех билетов запрошено болельщиками из-за рубежа.

Если количество заявок, поданных к 31 января, превысит число доступных билетов, билеты будут распределяться путем случайной жеребьевки.

Матчи финальной части турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.