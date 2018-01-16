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Спорт

Олимпийская чемпионка Байлз заявила о домогательствах со стороны физиотерапевта

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Четырехкратная олимпийская чемпионка по гимнастике американка Симона Байлз заявила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны физиотерапевта национальной команды США Ларри Нассара.

"Многие из вас знают меня как счастливую, веселую и энергичную девушку. Но в последнее время... я чувствовала себя сломленной, и чем сильнее я пыталась заглушить голос в своей голове, тем громче он звучал. Я больше не боюсь рассказать свою историю. Я тоже являюсь одной из жертв, которые подвергались сексуальному насилию со стороны Ларри Нассара", - написала 20-летняя спортсменка в своем твиттере.

"Поверьте, очень непросто произносить эти слова вслух, а тем более, писать на бумаге. Было много причин не говорить про эту историю, но это было не по моей вине", - добавила она.

Ранее в американских СМИ сообщалось, что физиотерапевт долгое время домогался других спортсменок, зафиксировано около 140 жалоб на его поведение, в числе пострадавших - чемпионка Олимпиады-2012 Маккайла Марони.

Более года 54-летний врач находится под арестом, он обвиняется во многочисленных сексуальных домогательствах и хранении и распространении детской порнографии, за это он был приговорен к 60 годам тюрьмы.

Теги: Симона Байлз
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