Девять россиян вышли во второй круг Australian Open в одиночных разрядах

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В матчах второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, турнира серии "Большого шлема" Australian Open, Россию в мужском и женском одиночных разрядах представят девять человек.

Как сообщалось, первый раунд соревнования успешно преодолела Мария Шарапова. Помимо нее, во второй круг прошли Елена Веснина, Екатерина Александрова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова.

Между тем, турнир в женском одиночном разряде покидают Анна Калинская, Анна Блинкова, Наталья Вихлянцева, Екатерина Макарова.

В мужском разряде во второй круг вышли Андрей Рублев, Даниил Медведев, Евгений Донской, Карен Хачанов. Выбыл из турнира Михаил Южный.

Australian Open традиционно открывает программу турниров серии "Большого шлема" в календарном году.

Действующим победителем турнира в мужском разряде является швейцарец Роджер Федерер (победил в первом раунде Australian Open-2018), в женском – американка Серена Уильямс (ушла в декрет, в турнире сейчас участия не принимает).

Призовой фонд Australian Open в 2018 году составляет $43млн 54 тыс.