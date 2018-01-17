На подготовку к ЧМ по футболу из бюджетов затрачено 480 млрд рублей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Строительство стадионов к чемпионату мира по футболу в России завершается, на подготовку к ЧМ из бюджетов было затрачено 480 млрд рублей, заявил гендиректор Оргкомитета Россия-2018 Алексей Сорокин.

"Подготовка в стабильном состоянии. Завершаем строительство последней партии стадионов, многие готовы. Начинается пусконаладка", - сказал Сорокин на Гайдаровском форуме в РАНХиГС в среду. "Есть шероховатости, которые надо устранить, но минимальные", - отметил он

Сорокин добавил, что в 2009 году, когда подготовка к проведению ЧМ только начиналась, на инфраструктуру закладывалось 1 трлн 200 млрд рублей, но затрачено было существенно меньше.

"У нас есть огромная инфраструктурная программа, которая тоже подходит к завершению своей реализации. 480 млрд рублей - федеральный и региональный бюджеты, такова стоимость инфраструктуры к чемпионату мира, остальное - частные инвестиции в гостиницы, частные предприятия", - сообщил он.

Сокращения планируемых расходов удалось добиться благодаря существующей инфраструктуре и анализу ее возможного использования, сказал Сорокин.

"Природа мероприятия такова, что оно позволяет не создавать ничего невостребованного, ненужного. Все, что мы строим, будет полезно гражданам тех субъектов, в которых пройдет чемпионат мира, и не только, так как у нас есть базы команд, которые находятся в городах, не принимающих чемпионат мира. Это огромные инвестиции в транспортную инфраструктуру, в благоустройство городов, энергетическую инфраструктуру, медицину, это все то, чем мы будем пользоваться в последствии", - отметил он.