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В оргкомитете ЧМ-2018 не увидели злого умысла в резонансном твите "Спартака"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россия делает все возможное для борьбы с проявлениями расизма на стадионах, а высказывание в твиттере "Спартака" - просто неудачная фраза, не имеющая злого умысла, считает гендиректор оргкомитета Россия-2018 Алексей Сорокин.

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"Оргкомитет последовательно делает всё, чтобы бороться со всеми проявлениями расистского характера. Но очевидно, что динамика резко отрицательная, и то, что произошло в "Спартаке" нельзя считать "общим местом". Это просто неудачная, неуклюжая фраза. В команде прекрасная атмосфера", - сказал Сорокин "Интерфаксу" в среду.

Он не видит в высказывании в твиттере "Спартака" "никакого злого умысла и расизма"

"Клуб уже извинился, меры, которые положено принимать в таких случаях, Российским футбольным союзом будут приняты, поскольку инцидент всё-таки имел место", - заключил Сорокин.

В прошедшую субботу на сборах команды в Дубае Джикия "исполнял обязанности" ведущего официального твиттера "Спартака". В одном из постов футболист опубликовал видео, в котором, приближаясь к темнокожим бразильским одноклубникам Луиcу Адриано, Фернандо и Педро Роше, произнес: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!"

Ряд зарубежных СМИ назвал этот твит расистским, в связи с чем осудил "Спартак".

Вскоре в твиттере "Спартака" было опубликовано новое видео, действующими лицами которого стали все те же Джикия, Адриано, Фернандо и Роша. Суть их высказываний в обращении сводилась к тому, что отношения между игроками в "Спартаке" отличные и никаким расизмом в клубе не пахнет. А вызвавший полемику ролик клуб удалив, извинившись "за неудачное высказывание в официальном Твиттере клуба всем, кого оно могло задеть".

Теги: футбол, ФК Спартак, Георгий Джикия, Луис Адриано, Фернандо, Педро Роша, ЧМ-2018, Алексей Сорокин
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