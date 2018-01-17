Допинг-пробы российских футболистов будут проверяться в Лозанне

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Изменений в планах тестирования российских футболистов на допинг в связи с информацией о якобы планировавшихся подменах их допинг-проб на ЧМ-2018 нет, заявил гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Механика, практика борьбы с допингом нам понятна. Давно меры одобрены, мы уже четыре года знаем, как будут забираться пробы, где исследоваться. Никаких кризов, изменений не планируется. ФИФА (Международная федерация футбола - ИФ)традиционно осуществляет забор проб и их препровождение в лабораторию Лозанне, это не меняется", - сказал Сорокин в среду "Интерфаксу".

По его словам, отношения России с ФИФА после утечки информации о якобы планируемой подмене допинг-проб российских футболистов на ЧМ-2018 не ухудшились. "Допинг в футболе в целом не имеет такого масштаба и не является настолько значимым фактором, как в других видах спорта", - подчеркнул Сорокин.

В декабре прошлого года ФИФА заверила специальную комиссию Российского футбольного союза (РФС), которая занимается расследованием возможных нарушений антидопинговых правил в чемпионате России в период с 2012 по 2015 годы, в том, что пока не имеет данных, подтверждающих нарушения правил