Главные новости
В РоссииУстроивших резню подростков обвинили в групповом покушении на убийствоЭкономикаАмнистия капитала пройдет с марта по декабрь 2018 г.ЭкономикаПотери РФ от трансграничной интернет-торговли за год оценили в 130 млрд руб.
Спорт Допинг в российском спорте

Допинг-пробы российских футболистов будут проверяться в Лозанне

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Изменений в планах тестирования российских футболистов на допинг в связи с информацией о якобы планировавшихся подменах их допинг-проб на ЧМ-2018 нет, заявил гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

СпортФИФА не нашла подтверждающих данных о допинге в российском футболеЧитать подробнее

"Механика, практика борьбы с допингом нам понятна. Давно меры одобрены, мы уже четыре года знаем, как будут забираться пробы, где исследоваться. Никаких кризов, изменений не планируется. ФИФА (Международная федерация футбола - ИФ)традиционно осуществляет забор проб и их препровождение в лабораторию Лозанне, это не меняется", - сказал Сорокин в среду "Интерфаксу".

По его словам, отношения России с ФИФА после утечки информации о якобы планируемой подмене допинг-проб российских футболистов на ЧМ-2018 не ухудшились. "Допинг в футболе в целом не имеет такого масштаба и не является настолько значимым фактором, как в других видах спорта", - подчеркнул Сорокин.

В декабре прошлого года ФИФА заверила специальную комиссию Российского футбольного союза (РФС), которая занимается расследованием возможных нарушений антидопинговых правил в чемпионате России в период с 2012 по 2015 годы, в том, что пока не имеет данных, подтверждающих нарушения правил

Теги: футбол, ФИФА, ЧМ-2018, Алексей Сорокин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Россиянин Сироткин стал гонщиком команды "Формулы-1" WilliamsРоссиянин Сироткин стал гонщиком команды "Формулы-1" Williams
Он - третий представитель России в истории "Королевских гонок"Подробнее
Шарапова вышла во второй круг Australian OpenШарапова вышла во второй круг Australian Open
В стартовом раунде соревнования она победила немку Татьяну МариюПодробнее
Бьорндален не выступит на Олимпиаде-2018Бьорндален не выступит на Олимпиаде-2018
Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону не включил восьмикратного олимпийского чемпиона в состав команды из-за низких результатов в последнее времяПодробнее
Москва проработает санкции против причастных к отстранению российской сборной от ОлимпиадыМосква проработает санкции против причастных к отстранению российской сборной от Олимпиады
Решение о привлечении к ответственности приняли в декабреПодробнее
Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл восьмой этап "Дакара"Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл восьмой этап "Дакара"
В зачете грузовиков продолжает лидировать экипаж НиколаеваПодробнее
Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" стал третьим на седьмом этапе "Дакара"Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" стал третьим на седьмом этапе "Дакара"
Действующий победитель ралли-рейда в зачете грузовиков лидирует в генеральной классификации и сейчасПодробнее
Российский теннисист Медведев выиграл турнир в СиднееРоссийский теннисист Медведев выиграл турнир в Сиднее
Это первый турнир, выигранный им в карьереПодробнее
Сборная России завоевала бронзу в мужской эстафете на этапе КМ по биатлонуСборная России завоевала бронзу в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону
Гонку выиграла Норвегия, второй финишировала ФранцияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 16 января6 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Столкновения у здания Рады в Киеве5 фото
16 января
Столкновения у здания Рады в Киеве
Международный автосалон в Детройте10 фото
16 января
Международный автосалон в Детройте
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииУстроивших резню подростков обвинили в групповом покушении на убийствоЭкономикаАмнистия капитала пройдет с марта по декабрь 2018 г.ЭкономикаПотери РФ от трансграничной интернет-торговли за год оценили в 130 млрд руб.В РоссииСвященник Грозовский получил за педофилию 14 лет колонии строгого режимаВ миреВрач Белого дома рассказал о состоянии здоровья ТрампаВ РоссииДепутаты разработали законопроект об увеличении штрафа за отсутствие ОСАГО

Россиянин Рублев вышел в третий круг Australian Open

Павлюченкова и Касаткина проиграли и, соответственно, выбыли Подробнее

Канал NHK объяснил предупреждение о пуске ракеты КНДР ошибкой сотрудника

Спецкомиссия проверит видео полуобнаженных ульяновских курсантов летного училища

Совершившие нападение в Перми подростки пройдут психиатрическую экспертизу

Допинг-пробы российских футболистов будут проверяться в Лозанне

Летевший из Краснодара в Москву самолет сел в Воронеже из-за смерти пассажира

Ученик сельской школы в Челябинской области ранил одноклассника ножом

На Алтае женщина под воздействием наркотиков выбросила дочь с третьего этажа

Устроившим поножовщину в школе пермским подросткам грозит до 7 лет тюрьмы

В ХМАО оштрафовавший чиновника за взятку судья ушел в отставку на следующий день

В оргкомитете ЧМ-2018 не увидели злого умысла в резонансном твите "Спартака"

В ЦИК готовы запретить дипломатам из США наблюдать за президентскими выборами в РФ

В ЦИК готовы запретить дипломатам из США наблюдать за президентскими выборами в РФС соответствующим предложением ранее выступил МИД России Подробнее

Отца обвиняемого в убийстве хабаровского пауэрлифтера сбила машина

Песков назвал запрет на проведение протестных акций прерогативой властей регионов

По его словам, такая инициатива не исходит из Кремля Подробнее

Полиция не нашла жестокости в действиях заморившей животных жительницы Екатеринбурга

Инфляция в еврозоне в декабре 2017 г. оправдала ожидания

Арестованные за резню в пермской школе подростки останутся в больнице до конца недели

Петербургского журналиста вызвали в СК для проверки об уклонении от службы

Президиум Мосгорсуда вернул на новое рассмотрение жалобу на приговор националисту Поткину

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 18 января

Москвичей предупредили о гололеде и порывистом ветре

На подготовку к ЧМ по футболу из бюджетов затрачено 480 млрд рублей

Устроивших резню подростков обвинили в групповом покушении на убийство

Устроивших резню подростков обвинили в групповом покушении на убийствоНад установлением полной картины произошедшего 15 января в пермской школе продолжает работать следствие Подробнее

Правозащитники назвали поджог причиной пожара ингушского офиса "Мемориала"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru