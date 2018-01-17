Букмекеры назвали россиянку Медведеву фаворитом ЧЕ по фигурному катанию

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева является фаворитом ЧЕ в соревновании одиночниц в Москве, считают эксперты компании "Рейтинг Букмекеров ".

Ставки на ее победу на турнире принимаются с коэффициентом 1,69. Шансы ее соотечественницы Алины Загитовой оцениваются коэффициентом 3,44, а еще одной россиянки, Марии Сотсковой – 10,00.

"Евгения Медведева – очевидный фаворит, согласно букмекерской оценке. Ее шансы выиграть турнир – около 50%, а вероятность триумфа Загитовой около 23%. Близко 9% шансы Сотсковой и (итальянки - ИФ) Костнер. Прочее приходится на других четырех участниц, шансы которых совсем незначительны", – сказал "Интерфаксу" эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Ткачук.

Чемпионат Европы-2018 по фигурному катанию пройдет с 17 по 21 января в Москве на ледовой арене "Мегаспорт".

Короткая программа в женском одиночном катании пройдет в четверг, произвольная – в пятницу. Медведева выигрывала чемпионаты мира и Европы в 2016 и 2017 годах.