Российский фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на ЧЕ в Москве

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россиянин Дмитрий Алиев показал второй результат в короткой программе в соревновании мужчин на стартовавшем в чреду в Москве чемпионате Европы по фигурному катанию.

Он заработал 91,33 балла.

Первое место после короткой программы занимает испанец Хавьер Эрнандес (103,82), третье – представитель Латвии Денис Васильев (85,11).

Еще два россиянина размещаются на следующих позициях: 4.Михаил Коляда (83,41), 9.Александр Самарин (74,25).

Произвольная программа запланирована на 19 января.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит на льду московского дворца спорта "Мегаспорт".