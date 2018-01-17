Главные новости
В РоссииУстроивших резню подростков обвинили в групповом покушении на убийствоЭкономикаАмнистия капитала пройдет с марта по декабрь 2018 г.СпортЭкипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" лишился первого места на "Дакаре"
Спорт

Клуб ФНЛ "Балтика" сыграет с немецким "Шальке" в Калининграде в марте

Товарищеский матч будет приурочен открытию построенной к ЧМ-2018 арены

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - На открытии новой арены к ЧМ-2018 в Калининграде в марте сыграют местный футбольный клуб "Балтика" и немецкий "Шальке-04" из Гельзенкирхена, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Накануне знакового для области события - чемпионата мира по футболу - "Балтика" сыграет с немецким клубом "Шальке-04". Матч состоится 22 марта на "Стадионе Калининград". Эта игра покажет качество подготовленной к чемпионату инфраструктуры", - цитирует пресс-служба вице-премьера областного правительства Александра Шендерюк-Жидкова.

Игра пройдет под патронатом Российского футбольного союза (РФС) и Международной федерацией футбола (ФИФА).

Отмечается, что для "Шальке-04" это будет первая игра в Калининграде. За более чем 100-летнюю историю гельзенкирхенцы лишь однажды провели официальный матч в Кенигсберге - 19 апреля 1936 года.

Как сообщалось, в Калининграде стадион ЧМ-2018 строится на острове Октябрьский в центре города. Центральным ядром архитектурно-планировочной композиции стадиона является спортивная арена с чашей зрительских трибун на 35 тыс. зрителей. Его сдача запланирована на начало февраля.

После проведения ЧМ вместимость футбольного стадиона будет уменьшена до 25 тыс. зрительских мест.

В рамках ЧМ-2018 на стадионе пройдут четыре встречи: 16 июня Нигерия сыграет с Хорватией, 22-го - Сербия со Швейцарией, 25-го - Испания с Марокко и 28-го - Англия с Бельгией.

"Шальке-04", команда из промышленного города Гельзенкирхен, входит в число самых популярных в Германии. Является семикратным чемпионом своей страны. Кроме того, дважды становилась обладателем Кубка Интертото, завоевывала Кубок УЕФА, а в сезоне-2010/11 пробилась в полуфинал европейской Лиги чемпионов.

"Балтика" является представителем Футбольной национальной лиги (ФНЛ), второго по значимости дивизиона в российском футболе. Сейчас она занимает пятое место в турнирной таблице. В свое время команда несколько лет провела в высшей лиге (ныне - премьер-лига).

Теги: футбол, Калининград, ФК Балтика, Шальке-04, ЧМ-2018
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" лишился первого места на "Дакаре"Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" лишился первого места на "Дакаре"
На 11-м этапе ралли рейда у машины действующего чемпиона марафона в зачете грузовиков произошла поломкаПодробнее
Букмекеры назвали россиянку Медведеву фаворитом ЧЕ по фигурному катаниюБукмекеры назвали россиянку Медведеву фаворитом ЧЕ по фигурному катанию
В случае победы она станет трехкратной чемпионкой ЕвропыПодробнее
Команды Южной Кореи и КНДР на церемонии открытия ОИ-2018 пройдут вместеКоманды Южной Кореи и КНДР на церемонии открытия ОИ-2018 пройдут вместе
Они будут идти под флагом "объединенной Кореи"Подробнее
Россиянин Сироткин стал гонщиком команды "Формулы-1" WilliamsРоссиянин Сироткин стал гонщиком команды "Формулы-1" Williams
Он - третий представитель России в истории "Королевских гонок"Подробнее
Шарапова вышла во второй круг Australian OpenШарапова вышла во второй круг Australian Open
В стартовом раунде соревнования она победила немку Татьяну МариюПодробнее
Бьорндален не выступит на Олимпиаде-2018Бьорндален не выступит на Олимпиаде-2018
Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону не включил восьмикратного олимпийского чемпиона в состав команды из-за низких результатов в последнее времяПодробнее
Москва проработает санкции против причастных к отстранению российской сборной от ОлимпиадыМосква проработает санкции против причастных к отстранению российской сборной от Олимпиады
Решение о привлечении к ответственности приняли в декабреПодробнее
Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл восьмой этап "Дакара"Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл восьмой этап "Дакара"
В зачете грузовиков продолжает лидировать экипаж НиколаеваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 17 января7 фото
17 января
Фотохроника 17 января
Фотохроника 16 января6 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Лучшие фото недели10 фото
12 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииУстроивших резню подростков обвинили в групповом покушении на убийствоЭкономикаАмнистия капитала пройдет с марта по декабрь 2018 г.СпортЭкипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" лишился первого места на "Дакаре"ЭкономикаПотери РФ от трансграничной интернет-торговли за год оценили в 130 млрд руб.В РоссииСвященник Грозовский получил за педофилию 14 лет колонии строгого режимаВ миреВрач Белого дома рассказал о состоянии здоровья Трампа

Четыре сенатора США призвали обратить внимание на Чайку и Усманова в докладе по санкциям

Тиллерсон назвал главные цели США в Сирии

В Европарламенте Россию поддержали ультраправые и крайне левые

Обгоревший труп без вести пропавшего обнаружили в Северной Осетии

Украинское предприятие "Антонов" заявило об атаке хакеров на свой сайт

ЦУП штатно поднял орбиту Международной космической станции

Правительство Турции продлило чрезвычайное положение еще на три месяца

Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" лишился первого места на "Дакаре"

Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" лишился первого места на "Дакаре"На 11-м этапе ралли рейда у машины действующего чемпиона марафона в зачете грузовиков произошла поломка Подробнее

Два дуэта из РФ вошли в тройку лучших в соревновании спортивных пар фигуристов на ЧЕ

Международный спортивный суд огласит решения по 39 российским спортсменам в конце января

На рынке "Садовод" в Москве загорелся павильон

Венгерские власти задумались о мерах против помогающим нелегалам НПО

Напавший на журналистку "Эха Москвы" оказался параноидальным шизофреником

Бельгия пообещала средства помогающему палестинцам агентству ООН

Правительству Турции рекомендовано продлить режим чрезвычайного положения в стране

Трое полицейских пострадали в Швеции при наезде фургона на их автомобиль

ОНФ предложил расширить список исторических поселений в РФ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru