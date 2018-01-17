Клуб ФНЛ "Балтика" сыграет с немецким "Шальке" в Калининграде в марте

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - На открытии новой арены к ЧМ-2018 в Калининграде в марте сыграют местный футбольный клуб "Балтика" и немецкий "Шальке-04" из Гельзенкирхена, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Накануне знакового для области события - чемпионата мира по футболу - "Балтика" сыграет с немецким клубом "Шальке-04". Матч состоится 22 марта на "Стадионе Калининград". Эта игра покажет качество подготовленной к чемпионату инфраструктуры", - цитирует пресс-служба вице-премьера областного правительства Александра Шендерюк-Жидкова.

Игра пройдет под патронатом Российского футбольного союза (РФС) и Международной федерацией футбола (ФИФА).

Отмечается, что для "Шальке-04" это будет первая игра в Калининграде. За более чем 100-летнюю историю гельзенкирхенцы лишь однажды провели официальный матч в Кенигсберге - 19 апреля 1936 года.

Как сообщалось, в Калининграде стадион ЧМ-2018 строится на острове Октябрьский в центре города. Центральным ядром архитектурно-планировочной композиции стадиона является спортивная арена с чашей зрительских трибун на 35 тыс. зрителей. Его сдача запланирована на начало февраля.

После проведения ЧМ вместимость футбольного стадиона будет уменьшена до 25 тыс. зрительских мест.

В рамках ЧМ-2018 на стадионе пройдут четыре встречи: 16 июня Нигерия сыграет с Хорватией, 22-го - Сербия со Швейцарией, 25-го - Испания с Марокко и 28-го - Англия с Бельгией.

"Шальке-04", команда из промышленного города Гельзенкирхен, входит в число самых популярных в Германии. Является семикратным чемпионом своей страны. Кроме того, дважды становилась обладателем Кубка Интертото, завоевывала Кубок УЕФА, а в сезоне-2010/11 пробилась в полуфинал европейской Лиги чемпионов.

"Балтика" является представителем Футбольной национальной лиги (ФНЛ), второго по значимости дивизиона в российском футболе. Сейчас она занимает пятое место в турнирной таблице. В свое время команда несколько лет провела в высшей лиге (ныне - премьер-лига).