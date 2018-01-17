Международный спортивный суд огласит решения по 39 российским спортсменам в конце января

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Международный спортивный суд (CAS) в конце января - начале февраля примет решения по апелляциям 39 российских спортсменов, оспаривающих решения дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) об их отстранении от олимпиад.

"CAS заслушает дела 39 из 42 российских спортсменов, которые оспаривали решения, принятые дисциплинарной комиссией МОК в связи с зимними Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году", - говорится в сообщении пресс-службы CAS на его сайте.

Дела трех биатлонисток, завершивших карьеру, в ускоренном порядке рассмотрены не будут.

Слушания будут проходить с 22 по 27-28 января в закрытом режиме. В качестве свидетелей удаленно выступят информатор ВАДА Григорий Родченков и автор доклада о применении допинга в Сочи профессор Ричард Макларен.

Дата оглашения решения пока неизвестна, но ожидается, что это произойдет в период с 29 января по 2 февраля, отмечают в пресс-службе.