Два дуэта из РФ вошли в тройку лучших в соревновании спортивных пар фигуристов на ЧЕ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре показали лучший результат в соревновании спортивных пар на стартовавшем в среду в Москве чемпионате Европы по фигурному катанию.

Их результат – 75,52 балла.

В тройке лучших они составили компанию российским дуэтам. Второе место заняла пара Наталья Забияко/Александр Энберт (72,95), третье – дуэт Ксения Столбова/Федор Климов (72,05).

Еще одна российская пара – Евгения Тарасова/Владимир Морозов – заняла пятое место (70,37).

Произвольная программа пройдет в четверг.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит на льду московского дворца спорта "Мегаспорт".

В Москву приехали 72 фигуриста из 35 европейских стран. Россию представят 30 спортсменов, в числе которых Алина Загитова, Мария Сотскова, Евгения Медведева и Полина Цурская и Александр Самарин, Сергей Воронов и Артур Дмитриев (все - одиночное катание), а также пары Владимир Морозов и Евгения Тарасова, Ксения Столбова и Федор Климов, Кристина Астахова и Алексей Рогонов, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Бетина Попова и Сергей Мозгов.

Чемпионат проходит в 110-й раз. Москва в последний раз принимала первенство Европы в 1965 году.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье показательными выступлениями.