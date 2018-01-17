Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" лишился первого места на "Дакаре"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КАМАЗ-Мастер" опустился на второе место в генеральной классификации зачета грузовиков на ралли-рейде "Дакар-2018".

На прошедшем в среду 11-м этапе марафона действующий чемпион "Дакара" занял седьмое место. Из-за поломки машины на трассе россиянин потерял немало времени, позволив аргентинцу Федерико Вильягре (Iveco) выйти на первое место в общем зачете.

На 11-м этапе Вильягра стал вторым. Победителем этапа стал белорус Сергей Вязович (MAZ). Третье место занял Дмитрий Сотников из "КАМАЗ-Мастер".

В тройку лучших в общем зачете вместе с Вильягрой и Николаевым располагается Вязович.