Елена Веснина выбыла из Australian Open

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Россиянка Елена Веснина потерпела неудачу в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, турнира серии "Большого шлема" Australian Open.

Борьбу за выход в третий раунд соревнования она вела с представительницей Японии Наоми Осакой. Встреча завершилась со счетом 7:6 (6:4), 6:2 в пользу японской теннисистки.

Это не первая российская потеря во взрослых одиночных разрядах Australian Open-2018 в отчетный игровой день. Так, ранее в четверг утром Екатерина Александрова уступила американке Мэдисон Киз, сумев выиграть лишь один гейм – 0:6, 1:6. В мужском разряде Евгений Донской проиграл итальянцу Фабио Фоньини – 6:2, 3:6, 4:6, 1:6. Карен Хачанов потерпел поражение от аргентинца Хуана-Мартина дель Потро – 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:0), 4:6. Даниила Медведева выбил из турнира Чхун Хен (Южная Корея) – 7:6 (7:4), 6:1, 6:1.

Таким образом, в третьем круге в соревнованиях мужского и женского одиночного разрядов осталось по одному российскому теннисисту. В мужском разряде борьбу продолжает Андрей Рублев, ближайший его соперник – болгарин Грегор Димитров. В женском разряде продолжает турнирный путь Мария Шарапова, сыграет с немкой Анжеликой Кербер.

Australian Open традиционно открывает программу турниров серии "Большого шлема" в календарном году.

Действующим победителем турнира в мужском разряде является швейцарец Роджер Федерер, в женском – американка Серена Уильямс.

Призовой фонд Australian Open в 2018 году составляет $43млн 54 тыс.