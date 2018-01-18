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Спорт ЧМ-2018

Россия поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА

Она улучшила свои позиции на две строчки

Россия поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сборная России улучшила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого обнародована в четверг.

Теперь она занимает 62-е место, тогда как месяцем ранее располагалась строчкой ниже.

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Германии. В первой десятке также присутствуют Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Испания, Польша, Швейцария, Франция, Чили.

Соперники сборной России по группе на ЧМ-2018 находятся на следующих местах: 22.Уругвай, 30.Египет, 65.Саудовская Аравия.

Наибольшего прогресса в рейтинге добилась сборная Кувейта, поднявшаяся на 15 мест. Теперь она занимает 174-ю строчку. Самое стремительное падение зафиксировано у команды Суринама, опустившейся на 32 строчки. Теперь она на 160-м месте.

Теги: футбол, ФИФА
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