Организаторы "Дакара" сняли экипаж Шибалова из "КАМАЗ-Мастер" с гонки

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Экипаж Антона Шибалова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" досрочно прекратил участие в ралли-рейде "Дакар", сообщает пресс-служба команды в четверг

"Судьи приняли решение о снятии экипажа Антона Шибалова с гонки. Напомним, после пожара на первом вчерашем спецучастке, экипаж Шибалова смог ликвидировать последствия возгорания своими силами и выйти на старт второго вчерашнего спецучастка. Далее экипаж, поняв, что пожар все же имел последствия для грузовика, принял решение финишировать не взяв все контрольные точки. Обычная судейская практика в таких случаях – пенализация с присуждением штрафного времени. Поэтому снятие экипажа с гонки, причем экипажа не претендующего на подиум, - это, по мнению экспертов, чрезмерно строгое и неоднозначное решение, которое однозначно ослабит российскую команду", - говорится в сообщении.

"Функции быстрой технички решением руководителя команды Владимира Чагина возложены на экипаж Дмитрия Сотникова. В гонке остается три российских экипажа. Впереди три дня гонки", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, после 11-го этапа гонки, прошедшего накануне, экипаж действующего чемпиона "Дакара" Эдуарда Николаева из-за поломки машины потерял немало времени и лишился первого место в общем зачете класса грузовиков. Лидирует теперь экипаж аргентинца Федерико Вильягры (Iveco). Айрат Мардеев занимает четвертое место, Дмитрий Сотников – восьмое.