Норвежка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей спринтерской гонки (7,5 км), прошедшей в итальянском Антхольце в рамках очередного этапа Кубка мира.

Дистанцию она преодолела за 21 минуту 5,3 секунды, не допустив ни одного неточного выстрела.

Второе место заняла немка Лаура Дальмайер, проигравшая норвежке 12 секунд ровно. На третьем месте разместилась чешская спортсменка Вероника Виткова, отставание которой от первого место составило 20,6 секунды. Дальмайер и Виткова отстрелялись без промахов.

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова, показавшая шестое время. Она тоже не промахнулась ни разу, но уступила первому месту 39,4 секунды.

Остальные представители сборной России, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 31.Татьяна Акимова (1 промах), 42.Ирина Услугина (2), 62.Дарья Виролайнен (4), 75.Ульяна Кайшева (3).