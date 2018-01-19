Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Норвежец Йоханнес Бе стал победителем спринтерской гонки (10 км), прошедшей в итальянском Антхольце в рамках очередного этапа Кубка мира.

Дистанцию он преодолел за 23 минуты 19,3 секунды, не допустив ни одного неточного выстрела.

Второе время показал француз Мартен Фуркад. Он не промахнулся ни разу и уступил первому месту 12,8 секунды. Третьим стал немец Арнд Пайффер, который также поразил все цели. Его отставание от норвежца составило 42,2 секунды.

Лучшим из россиян стал Антон Шипулин, занявший четвертое место. С одним неточным выстрелом он уступил победителю 46,3 секунды.

Остальные российские биатлонисты, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 8.Антон Бабиков (0 промахов), 31.Максим Цветков (2), 42.Александр Логинов (3), 48.Матвей Елисеев (3), 53.Евгений Гараничев (3).