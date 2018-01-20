Кербер выбила Шарапову из Australian Open

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от немки Анжелики Кербер в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии, турнира серии "Большого шлема" Australian Open.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Кербер. Она продолжалась 1 час 4,5 минуты.

Таким образом, Шарапова выбыла из турнира, а вместе с этим Россия лишилась своего представительства во взрослых одиночных разрядах Australian Open-2018. Накануне на аналогичной стадии турнира в мужском разряде сошел с дистанции россиянин Андрей Рублев, дольше всех продержавшийся здесь среди своих соотечественников.

Что касается истории противостояния Шараповой и Кербер, то она началась в 2012 году как раз на Australian Open, причем – в третьем круге. Тогда россиянка победила со счетом 6:1, 6:2, а вскоре дошла до финала, где уступила белоруске Виктории Азаренке (3:6, 0:6).

Победа над Шараповой на Australian Open-2018 позволила немке сравнять счет по победами в личных встречах – 4-4.

Australian Open традиционно открывает программу турниров серии "Большого шлема" в календарном году.

Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является швейцарец Роджер Федерер, в женском - американка Серена Уильямс.

Призовой фонд Australian Open в 2018 году составляет $43млн 54 тыс.