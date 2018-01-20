Немка Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер стала победительницей гонки преследования (10 км) на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Финишную черту она преодолела спустя 29 минут 45 секунд после старта, на который по итогам прошедшего накануне спринта ушла второй. На счету Дальмайер один неточный выстрел.

Второе место заняла итальянка Доротея Вирер, стартовавшая седьмой. С двумя промахами она отстала от победительницы на 17,3 секунды.

Третьей стала (стартовала четвертой) представительница Белоруссии Дарья Домрачева. Она тоже допустила два неточных выстрела, а от первого места отстала на 20,2 секунды.

Победительница спринтерской гонки норвежка Тириль Экхофф финишировала четвертой, промахнувшись четыре раза. Отставание от Дальмайер составило 1 минуту 9,9 секунды.

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова, финишировавшая 14-й (стартовала шестой). Три ее выстрела прошли мимо цели, отставание – 1 минута 57,3 секунды.

42-й стала (и стартовала тоже 42-й) Ирина Услугина, на счету которой четыре промаха. Пять промахов – у Татьяны Акимовой, которая финишировала 46-й (а стартовала 31-й).