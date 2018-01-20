Фигуристы Боброва и Соловьев завоевали серебро ЧЕ в соревновании танцоров

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российская танцевальная пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев заняла второе место на проходящем в Москве чемпионате Европы по фигурному катанию.

В сумме оценок за короткую и произвольную программы дуэт набрал 187,13 балла.

Бронзу завоевала еще одна российская пара – Александра Степанова/Иван Букин, которая заработала 184,86 балла.

Победу одержала французская пара Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (203,16).

Еще одна российская пара, Тиффани Загорски /Джонатан Гурейро, стала шестой (103,10).

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит на льду московского дворца спорта "Мегаспорт".

В Москву приехали 72 фигуриста из 35 европейских стран. Россию представят 30 спортсменов, в числе которых Алина Загитова, Мария Сотскова, Евгения Медведева и Полина Цурская и Александр Самарин, Сергей Воронов и Артур Дмитриев (все - одиночное катание), а также пары Владимир Морозов и Евгения Тарасова, Ксения Столбова и Федор Климов, Кристина Астахова и Алексей Рогонов, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Бетина Попова и Сергей Мозгов.

Чемпионат проходит в 110-й раз. Москва в последний раз принимала первенство Европы в 1965 году.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье показательными выступлениями.