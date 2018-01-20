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Антон Шипулин стал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира

Победу одержал норвежец Йоханнес Бе

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Антон Шипулин занял третье место в гонке преследования (12,5 км), которая прошла на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Он промахнулся один раз, отстав от первого места на 1 минуту 18,4 секунды. В гонке он стартовал четвертым по итогам прошедшего накануне спринта.

Первым финишировал победитель спринта норвежец Йоханнес Бе. Дистанцию он преодолел за 31 минуту 14,4 секунды, не допустив ни одного неточного выстрела.

Второе место занял (вторым и стартовал) француз Мартен Фуркад, с одним промахом уступивший победителю 1 минуту 0,5 секунды.

Остальные российские биатлонисты, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 14 (8-й номер старта).Антон Бабиков (2 промаха), 20 (31).Максим Цветков (3), 32 (42).Александр Логинов (4), 33 (48).Матвей Елисеев (3), 39 (53).Евгений Гараничев (3).

Теги: биатлон, Антон Шипулин
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