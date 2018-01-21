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Северокорейская делегация прибыла в Сеул в рамах подготовки КНДР к участию в Олимпиаде

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Делегация КНДР прибыла в Южную Корею для проверки площадок выступления северокорейских художественных коллективов на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, сообщили местные СМИ.

Договоренность об участии северокорейских спортсменов в выступлениях была достигнута ранее на переговорах между Севером и Югом на министерством уровне.

Делегация КНДР состоит из семи человек, ее возглавляет руководитель известного женского музыкального коллектива "Монранбон" Хен Сон Воль.

Представители КНДР пересекли границу и прибыли в Сеул на автобусе, откуда поездом, как планируется, проследуют к месту проведения Олимпиады.

Теги: КНДР, Южная Корея
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