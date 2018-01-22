В Спортивном арбитражном суде начнутся слушания дел 42 российских спортсменов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) в понедельник начнет слушания по делам 42-х российских спортсменов, отстраненных Международным олимпийским комитетом за нарушения антидопинговых правил во время зимней Олимпиады в Сочи, сообщает в четверг пресс-служба CAS. Завершатся слушания в конце дня 27-го января или 28-го января.

Процедура, из-за большого количества участников, будет проходить в Международном конференц-центре Женевы и будет закрыта для общественности. При этом слушания будут открыты для спортсменов, которые разделены на три группы. В третьей группе находятся биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова, их дела не будут рассматриваться на следующей неделе.

Дела спортсменов из первой группы рассмотрит комиссия в составе профессора Кристофа Веддера (Германия), доктора Хамида Гарави (Франция) и доктора Дирк-Рейнера Мартенса (Германия). Дела спортсменов из второй группы рассмотрит комиссия, в которую войдут профессор Кристоф Веддер (Германия), профессор Майкл Гейстлингер (Австрия) и доктор Дирка-Рейнер Мартенс (Германия).

В качестве свидетелей выступят автор доклада о допинге в России эксперт Ричард Макларен и бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Оба не будут присутствовать в Женеве и выступят, как ожидается, по видеосвязи или по телефону. Ожидается, что окончательное решение будет вынесено между 29 января и 2 февраля 2018 года.