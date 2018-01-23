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Несколько российских спортсменов дисквалифицированы за допинг

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Федерация бокса России дисквалифицировала двух спортсменов за нарушения антидопингового законодательства, в том числе бронзовую призера чемпионата Европы 2017 года, Федерация современного пятиборья - одного, сообщает сайт Российского антидопингового агентства.

"Федерация современного пятиборья России на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РАА "РУСАДА" приняла решение дисквалифицировать спортсмена Соколова Дмитрия на 2 года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 6 октября 2017 года", - говорится в сообщении на сайте РУСАДА во вторник.

Соколов - бронзовый призер чемпионата России 2017 года в командном зачете.

Федерация бокса на основании решений РУСАДА дисквалифицировала бронзового призера чемпионата Европы 2017 года Алену Токарчук на два года за нарушение антидопинговых правил с 28 ноября прошлого года. Также на четыре года, начиная с 7 ноября, дисквалифицирован победитель чемпионата СФО-2017 в категории свыше 91 кг Руслан Чобанов за нарушение антидопинговых правил.

Федерация пауэрлифтинга России на основании решений РУСАДА дисквалифицировала спортсменов Андрея Быстрова и Андрея Вигандта на четыре года каждого с 19 октября прошлого года.

Теги: РУСАДА, бокс, пауэрлифтинг, пятиборье
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