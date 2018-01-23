В Госдуме предложили россиянам пересмотреть решение об участии в ОИ-2018

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российским спортсменам, возможно, стоит пересмотреть решение об участии в Олимпийских играх в связи с недопуском некоторых лидеров сборной команды, считает председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"Если разъяснений (по поводу недопуска спортсменов - ИФ) не последует, то возможно, спортсменам нужно будет пересмотреть решение относительно своего участия в Олимпийских играх в Пхенчхане", - сказал Дегтярев журналистам во вторник.

По его мнению, Россию пытались спровоцировать на бойкот Олимпиады, но, не добившись этого, "решили действовать таким иезуитским способом - не допускать российских лидеров с идеальной репутацией". "Это попахивает политическим шантажом, а также создает условия для нечестной победы на Олимпиаде спортсменов из других стран", - заявил Дегтярев.

Он также усмотрел связь в последних решениях Международного олимпийского комитета по России с переговорами Южной и Северной Кореи о совместном участии в Олимпиаде. "Сами они должны продемонстрировать уникальные переговорные способности, позволяющие объединить сборные Северной и Южной Кореи. Это позволит представить Россию резкой и изолированной страной, а на примере объединения корейских сборных показать, что даже в КНДР могут договариваться, хотят дружить и участвовать в Олимпийских играх", - утверждал Дегтярев.

Что случилось?

5 декабря 2017 года МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018 и позволил российским спортсменам – да и то, только тем, кто не замешан в допинговых скандалах - выступить в Играх только в качестве нейтральных атлетов. После этого возникла перспектива того, что отечественные спортсмены бойкотируют Олимпиаду в Пхенчхане. Однако до этого дело тогда не дошло.

Вопросом допуска российских атлетов к Играм занимается специальная комиссия МОК. Как стало известно, в список тех, кто может выступить в Пхенчхане, не попали ведущие спортсмены РФ Виктор Ан (шорт-трек), Антон Шипулин (биатлон) Сергей Устюгов (лыжные гонки), Павел Кулижников, Денис Юсков (конькобежный спорт). При этом на допинге они не попадались.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября прошлого года.