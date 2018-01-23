Глава федерации назвал политическим заказом недопуск к ОИ двух фигуристов из РФ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков считает политическим заказом недопуск на Олимпиаду российских фигуристов Ксении Столбовой и Ивана Букина.

"Это шок. В фигурном катании допинга нет и быть не может. Это политический заказ", - сказал Горшков журналистам во вторник.

Как сообщалось, Международный олимпийский комитет (МОК) без объяснения причин не допустил до участия в Олимпийских играх-2018 спортсменов основного состава сборной команды России по фигурному катанию Столбову и Букина.

Ксения Столбова специализируется в соревнованиях спортивных пар, она выступает в дуэте с Федором Климовым. Иван Букин выступает в танцах в паре с Александрой Степановой. Обе эти пары стали серебряными призерами прошедшего недавно в Москве ЧЕ по фигурному катанию и вошли в состав олимпийской команды для участия в Играх-2018.

5 декабря 2017 года МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018 и позволил российским спортсменам – да и то, только тем, кто не замешан в допинговых скандалах - выступить в Играх только в качестве нейтральных атлетов. После этого возникла перспектива того, что отечественные спортсмены бойкотируют Олимпиаду в Пхенчхане. Однако до этого дело тогда не дошло.

Вопросом допуска российских атлетов к Играм занимается специальная комиссия МОК. Как стало известно, в список тех, кто может выступить в Пхенчхане, не попали ведущие спортсмены РФ Виктор Ан (шорт-трек), Антон Шипулин (биатлон) Сергей Устюгов (лыжные гонки), Павел Кулижников, Денис Юсков (конькобежный спорт). При этом на допинге они не попадались.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября прошлого года.