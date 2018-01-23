Заявленных на участие в ОИ сноубордистов из РФ допустили в полном составе

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Все российские сноубордисты допущены к Олимпийским играм в Пхенчхане, заявил президент федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

"Наша заявка утверждена. Все ребята допущены", - сказал Тихомиров журналистам во вторник.

"В заявке были: Соболев, Уайлд, Сарсембаев, Логинов, Заварзина, Тудегешева и ещё три девочки, имена которых мы назовём позднее. Они допущены, просто продолжают квалификационный отбор",- сказал он.

Тихомиров отметил, что в команде сложилась нервная обстановка из-за ситуации с допуском россиян до Олимпиады.

"Вик Уайлд очень волновался, мы с ним на связи. Было много разных слухов, но в итоге ту команду, которую мы составили, утвердили", - добавил он.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Анна Заварзина принесла сборной России бронзу в параллельном гигантском слаломе, ее муж, россиянин американского происхождения, Вик Уайлд - два золота: в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.

5 декабря 2017 года МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018 и позволил российским спортсменам – да и то, только тем, кто не замешан в допинговых скандалах - выступить в Играх только в качестве нейтральных атлетов. Вопросом допуска российских атлетов к Играм занимается специальная комиссия МОК.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября прошлого года.