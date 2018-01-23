Главные новости
СпортИх не допустили к ОлимпиадеКультураМинкультуры отозвало у фильма "Смерть Сталина" прокатное удостоверениеКультура"Нелюбовь" Звягинцева номинировали на "Оскар"
Спорт Зимние Олимпийские игры-2018

Заявленных на участие в ОИ сноубордистов из РФ допустили в полном составе

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Все российские сноубордисты допущены к Олимпийским играм в Пхенчхане, заявил президент федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

СпортИх не допустили к ОлимпиадеИх не допустили к ОлимпиадеЧитать подробнее

"Наша заявка утверждена. Все ребята допущены", - сказал Тихомиров журналистам во вторник.

"В заявке были: Соболев, Уайлд, Сарсембаев, Логинов, Заварзина, Тудегешева и ещё три девочки, имена которых мы назовём позднее. Они допущены, просто продолжают квалификационный отбор",- сказал он.

Тихомиров отметил, что в команде сложилась нервная обстановка из-за ситуации с допуском россиян до Олимпиады.

"Вик Уайлд очень волновался, мы с ним на связи. Было много разных слухов, но в итоге ту команду, которую мы составили, утвердили", - добавил он.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Анна Заварзина принесла сборной России бронзу в параллельном гигантском слаломе, ее муж, россиянин американского происхождения, Вик Уайлд - два золота: в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.

5 декабря 2017 года МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018 и позволил российским спортсменам – да и то, только тем, кто не замешан в допинговых скандалах - выступить в Играх только в качестве нейтральных атлетов. Вопросом допуска российских атлетов к Играм занимается специальная комиссия МОК.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября прошлого года.

Теги: сноуборд, Игры-2018
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
ФХР сообщила о пяти не допущенных к ОИ хоккеистахФХР сообщила о пяти не допущенных к ОИ хоккеистах
МОК подчеркнул, что они не нарушали антидопинговые правила, а их судьбу решило "большое количество различных факторов"Подробнее
Их не допустили к ОлимпиадеИх не допустили к Олимпиаде
Ряды титулованных российских спортсменов, заявленных для участия в Играх в Пхенчхане, редеют на глазахПодробнее
Фигуристов Столбову и Букина не допустили к Играм-2018Фигуристов Столбову и Букина не допустили к Играм-2018
Сообщается, что МОК отстранил этих спортсменов, включенных в олимпийскую команду, без объяснения причинПодробнее
Ведущих конькобежцев России не допустили к ОИ-2018Ведущих конькобежцев России не допустили к ОИ-2018
В списке тех, кого МОК готов пригласить на Игры, отсутствуют чемпионы мира Денис Юсков и Павел КулижниковПодробнее
ОКР подтвердил отсутствие Шипулина, Ана и Устюгова в списках допущенных до ИгрОКР подтвердил отсутствие Шипулина, Ана и Устюгова в списках допущенных до Игр
Эти спортсмены, как отмечается, не были замешаны в допинговых историяхПодробнее
СМИ сообщили о недопуске Виктора Ана к Олимпиаде-2018СМИ сообщили о недопуске Виктора Ана к Олимпиаде-2018
Комиссия МОК вычеркнула его из списка кандидатов на поездку в ПхенчханПодробнее
Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на ОИ-2018Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на ОИ-2018
Состав команды сформирован по результатам завершившегося чемпионата ЕвропыПодробнее
Российская фигуристка Загитова выиграла ЧЕ в МосквеРоссийская фигуристка Загитова выиграла ЧЕ в Москве
Второй стала двукратная чемпионка мира и Европы МедведеваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 23 января5 фото
23 января
Фотохроника 23 января
Как мир реагировал на слова Трампа7 фото
23 января
Как мир реагировал на слова Трампа
Лучшие фото недели10 фото
19 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортИх не допустили к ОлимпиадеКультураМинкультуры отозвало у фильма "Смерть Сталина" прокатное удостоверениеКультура"Нелюбовь" Звягинцева номинировали на "Оскар"МоскваВ программу благоустройства Москвы на 2018 год включены семь территорийВ РоссииРоскосмос анонсировал создание российской орбитальной станции после 2024 годаВ РоссииВ России за десять лет почти на треть сократилось число заключенных

Порошенко и Волкер обсудили ситуацию в Донбассе

Человек с ножом напал на полицейских в Бельгии

Постпред США при ООН обвинила Россию в сокрытии причастности Асада к химатакам

Шесть человек госпитализированы из-за отравления в подмосковном общежитии

Самолет ВВС США провел разведку вблизи северных рубежей России в Баренцевом море

В подмосковном общежитии произошло массовое отравление газом

Россия предложит в ООН создать новый орган для расследования химатак в Сирии

Россия предложит в ООН создать новый орган для расследования химатак в СирииПроект резолюции для Совета Безопасности предполагает расследование на основе "безупречных и неопровержимых данных" Подробнее

В Омской области задержали газовщика по делу о гибели пятерых детей из-за взрыва баллона

Экс-глава ФБР в конце 2017 года дал показания в рамках "российского дела"

Эрдоган и Путин обсудили развитие событий в Сирии

В результате стрельбы в старшей школе в Кентукки погибли два человека

Число погибших в ходе операции на севере Сирии турецких военных выросло до трех

В МЧС предупредили о тумане ночью в Москве

Профессор МГУ отказался принять экзамен у студента в кипе

РЖД собралась убрать независимых членов СД "Трансконтейнера"

В Совете Европы не смогли выбрать комиссара по правам человека в первом раунде

В британском правительстве создадут отдел по борьбе с фейковыми новостями

Минкультуры решило направить "Смерть Сталина" на юридическую экспертизу

Минкультуры решило направить "Смерть Сталина" на юридическую экспертизуВ ведомстве сочли, что зрители воспримут фильм как "оскорбительную насмешку над всем советским прошлым" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru