В Госдуме назвали провокацией запрет демонстрации флага РФ на трибунах на ОИ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете использования российского национального флага на зимней Олимпиаде в Пхенчхане создает почву для провокаций на трибунах, заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярёв.

"Это вопиющее решение МОК, это беспредел. Контролировать болельщиков мы не можем, поэтому получается, что создается почва для провокаций на трибунах", - сказал Дегтярев журналистам в среду.

"Человек купил билет на самолёт, купил билет на стадион, приехал, поднял флаг своей страны - мы же не можем за него отвечать, ни правительство России, ни депутаты", - заявил депутат.

"Представить, как отбирают флаг России у нашего гражданина, мы можем; какая реакция будет у нормального русского человека, у которого будут отнимать флаг?" - задался вопросом он.

По его мнению, за решением МОК должна "последовать самая жёсткая и резкая реакция, нужно вести переговоры с Международным Олимпийским комитетом в тех рамках, которые есть". "Это должен делать и Олимпийский комитет России, пусть он и лишен аккредитации, а также специальная комиссия, которая создана в совете по спорту при президенте, которую возглавляет Игорь Левитин", - сказал Дегтярев.

Он считает, что в ходе таких контактов надо указать на пункты Олимпийской хартии, которые нарушает МОК.

"От нас очень хотят добиться, чтобы мы хлопнули дверью и отказались от участия в Олимпиаде. Этого очень хочется "дирижерам" на Западе, Соединённым Штатам, они рассчитывают, что таким образом будет продемонстрировано, что Россия - "дикая страна", которая хочет изоляции, сидит в своей берлоге, громыхает своими ракетами, не едет на праздник спорта", - сказал парламентарий.

"За этим решением (МОК) стоят американские спецслужбы, которые давно уже взяли "под колпак" и МОК и Всемирное антидопинговое агентство. Мы же это понимаем, вот этого и хотят добиться американские "дирижеры", и это видно из переписки, которую регулярно публикуют хакеры. В этом замешано Агентство национальной безопасности, Госдеп. Цель - создать атмосферу невроза в отношении олимпийской сборной России", - сказал глава комитета.

"Мы будем требовать от МОК пересмотреть это решение, чтобы болельщики свободно имели право поднимать любые флаги любых стран, в том числе, бывших стран, может быть, Советского Союза или Российской империи, чёрный-желто-белый. Это их право, это не экстремизм никакой", - заметил депутат.

Ранее сообщалось, что МОК запретил проносить на трибуны олимпийских объектов в Пхенчане на ОИ-2018 флаги стран, которые не принимают участие в Играх.

5 декабря 2017 года МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018 и позволил российским спортсменам – да и то, только тем, кто не замешан в допинговых скандалах - выступить в Играх только в качестве нейтральных атлетов. Вопросом допуска российских атлетов к Играм занимается специальная комиссия МОК.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября прошлого года.