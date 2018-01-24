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МПК рассмотрит вопрос о восстановлении членства Паралимпийского комитета России 26-27 января

Есть обновление от 20:36

Также будет решаться вопрос о допуске россиян на Паралимпийские игры в Южной Корее

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Международный паралимпийский комитет рассмотрит вопрос восстановления членства Паралимпийского комитета России в ближайшие пятницу-субботу, сообщает ПКР.

СпортПКР заявил о невозможности выполнения выдвинутых МПК требованийЧитать подробнее

"26-27 января 2018 года состоится заседание исполкома Международного паралимпийского комитета, на котором будет рассмотрен прогресс выполнения критериев восстановления членства ПКР в МПК и допуск российских спортсменов к участию в XII Паралимпийских зимних играх 2018 года в городе Пхенчхан (Республика Корея)", - говорится в релизе ПКР.

Ранее сообщалось, что МПК 29 января проведет пресс-конференцию, на которой представит информацию по вопросу о восстановлении ПКР.

Членство ПКР в МПК приостановлено с августа 2016 года после того как в июле был опубликован "доклад Макларена"; таким образом, россияне пропустили летнюю Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро. В ноябре 2016 года ПКР получил от МПК критерии, при соблюдении которых возможно восстановление членства.

Теги: Международный паралимпийский комитет, Паралимпийский комитет России
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