МПК рассмотрит вопрос о восстановлении членства Паралимпийского комитета России 26-27 января

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Международный паралимпийский комитет рассмотрит вопрос восстановления членства Паралимпийского комитета России в ближайшие пятницу-субботу, сообщает ПКР.

"26-27 января 2018 года состоится заседание исполкома Международного паралимпийского комитета, на котором будет рассмотрен прогресс выполнения критериев восстановления членства ПКР в МПК и допуск российских спортсменов к участию в XII Паралимпийских зимних играх 2018 года в городе Пхенчхан (Республика Корея)", - говорится в релизе ПКР.

Ранее сообщалось, что МПК 29 января проведет пресс-конференцию, на которой представит информацию по вопросу о восстановлении ПКР.

Членство ПКР в МПК приостановлено с августа 2016 года после того как в июле был опубликован "доклад Макларена"; таким образом, россияне пропустили летнюю Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро. В ноябре 2016 года ПКР получил от МПК критерии, при соблюдении которых возможно восстановление членства.