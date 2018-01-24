Более 70 россиян вошли в список кандидатов для участия в Паралимпиаде

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Более 70 российских паралимпийцев могут претендовать на участие в Паралимпиаде, но их число может сократиться из-за их результатов на отборе и предоставленных квот, сообщил Паралимпийский комитет России (ПКР).

Сейчас в расширенный список кандидатов для участия в Паралимпиаде-2018 входят 63 человека (49 спортсменов, 14 ведущих) + восмь спортсменов по керлингу (всего 71), говорится в сообщении пресс-службы ПКР.

В дальнейшем возможно сокращение списка спортсменов к ПИ-2018 ввиду показанных результатов на квалификационных соревнованиях, количества квот для участия в Играх и требований МПК к спортсменам на ПИ-2018 (команда на Паралимпиаде по керлингу - пять спортсменов, количество очков в рейтинге и т.д.), отмечается в сообщении.