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Назван окончательный состав российских хоккеистов на ОИ-2018

Игроков, которые поедут в Пхечхан, назвали в прямом эфире телеканала "Россия 24"

Назван окончательный состав российских хоккеистов на ОИ-2018
Российские хоккеисты Илья Сорокин и Илья Ковальчук (слева направо)
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Стал известен состав российской хоккейной команды на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.

Игроков презентовали в прямом эфире телеканала "Россия 24" президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и глава скаутской службы национальной сборной России Алексей Жамнов.

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Тренерский штаб национальной команды во главе с Олегом Знароком остановил свой выбор на следующих игроках:

вратари Игорь Шестеркин, Илья Сорокин, Василий Кошечкин;

защитники Артем Зубов, Динар Хафизулин, Владислав Гавриков, Вячеслав Войнов, Андрей Зубарев, Алексей Марченко, Богдан Киселевич, Никита Нестеров;

нападающие: Иван Телегин, Сергей Мозякин, Сергей Андронов, Павел Дацюк, Сергей Калинин, Михаил Григоренко, Илья Каблуков, Кирилл Капризов, Сергей Широков, Илья Ковальчук, Николай Прохоркин, Вадим Шипачев, Александр Барабанов, Никита Гусев.

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Федерация хоккея России (ФХР) недавно сообщила о том, что пять кандидатов в олимпийскую сборную страны не получили от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на участие в ОИ-2018.

Как сообщается на сайте ФХР, к Играм пока не допущены Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

14 февраля в рамках группового этапа Россия играет с Словакией, 16 февраля - со Словенией, 17 февраля - с США.

Как сообщалось ранее, российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. Кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решит специальная комиссия. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись "Olympic Athlet from Russia" ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября.

Теги: хоккей, Игры-2018
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