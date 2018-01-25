Назван окончательный состав российских хоккеистов на ОИ-2018

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Стал известен состав российской хоккейной команды на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.

Игроков презентовали в прямом эфире телеканала "Россия 24" президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и глава скаутской службы национальной сборной России Алексей Жамнов.

Тренерский штаб национальной команды во главе с Олегом Знароком остановил свой выбор на следующих игроках:

вратари Игорь Шестеркин, Илья Сорокин, Василий Кошечкин;

защитники Артем Зубов, Динар Хафизулин, Владислав Гавриков, Вячеслав Войнов, Андрей Зубарев, Алексей Марченко, Богдан Киселевич, Никита Нестеров;

нападающие: Иван Телегин, Сергей Мозякин, Сергей Андронов, Павел Дацюк, Сергей Калинин, Михаил Григоренко, Илья Каблуков, Кирилл Капризов, Сергей Широков, Илья Ковальчук, Николай Прохоркин, Вадим Шипачев, Александр Барабанов, Никита Гусев.

Федерация хоккея России (ФХР) недавно сообщила о том, что пять кандидатов в олимпийскую сборную страны не получили от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на участие в ОИ-2018.

Как сообщается на сайте ФХР, к Играм пока не допущены Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

14 февраля в рамках группового этапа Россия играет с Словакией, 16 февраля - со Словенией, 17 февраля - с США.

Как сообщалось ранее, российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. Кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решит специальная комиссия. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись "Olympic Athlet from Russia" ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября.