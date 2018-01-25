МОК разъяснил причины отказа ряду россиян в доступе к Олимпиаде

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Основаниями для отказа в приглашении ряда российских спортсменов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане стали, помимо допинговых нарушений, необъяснение причин отсутствия для сдачи допинга и другое, говорится в релизе Международного олимпийского комитета (МОК) в четверг.

Сообщается, что на соответствующие решения повлияли информация из Московской лаборатории, повышенный уровень соли в анализах, манипуляции со стероидами, письма об исчезновении допинг-результатов.

В релизе приводится список критериев, по которым спортсмену могут перекрыть доступ к Олимпиаде. Главный из них, конечно же, - наличие допингового прошлого российского атлета. Если он ранее попадался на запрещенных препаратах и даже отбыл дисквалификацию, об участии в Играх-2018 ему не стоит и задумываться.

Также запретом могут послужить упомянутые в докладах главы комиссии ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство - ИФ) Ричарда Макларена фактах подмены проб или наличия царапин на пробирках с анализами атлета. При этом спортсмен мог быть абсолютно непричастен к допингу.

Список россиян утвердят 27 января

Между тем, обсуждение комиссией МОК списка российских спортсменов, которые могут получить приглашение на зимние Олимпийские игры 2018 года, состоится 27 января в Пхенчхане.

"Настало время опубликовать информацию от встречи комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Валери Фурнейрон с членами Олимпийского комитета России, в ходе которой обсуждался окончательный список российских спортсменов, которые получат приглашение на Олимпиаду 2018 года. Он будет утвержден 27 января в Пхенчхане", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "аккредитованы на Игры будут только те спортсмены, которые выполнили требования по тестированию (на допинг) и чьи пробы были повторно проанализированы".

"Для принятия решения о выдаче приглашения (на Олимпиаду - ИФ) мы изучали множество данных, в том числе на подозрительные показатели на стероиды, несоответствия ДНК, нарушения биологического паспорта, а также изучали данные, предоставленные в отчетах Макларена, комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмидта, информацию, собранную ВАДА, данные, предоставленные международными федерациями по зимним видам спорта. Также мы изучили информацию из иных источников. Каждый случай рассматривался отдельно и анонимно", - сообщила Фурнейрон.

Что случилось?

5 декабря 2017 года МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018 и позволил российским спортсменам – да и то, только тем, кто не замешан в допинговых скандалах - выступить в Играх только в качестве нейтральных атлетов. Вопросом допуска российских атлетов к Играм занимается специальная комиссия МОК. Многих ведущих российских спортсменов она к Играм не допустила.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября прошлого года.