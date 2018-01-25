Российскую хоккеистку Белякову все же допустили к участию в Олимпиаде

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет пропустил российскую хоккеистку Людмилу Белякову на Олимпиаду-2018, сообщает в четверг пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

⚡️Федерации хоккея России удалось отстоять нападающую сборной России Людмилу Белякову. Состав женской сборной России будет опубликован через 40 минут. — Хоккей России (@russiahockey) 25 января 2018 г.

Накануне сообщалось, что Белякова и еще три хоккеистки не получили приглашение на ОИ-2018.

"Не получили приглашения четыре хоккеистки из предварительной заявки женской национальной сборной. Это ранее дисквалифицированные МОК Анна Шибанова, Галина Скиба и Инна Дюбанок. А также один из лидеров нашей команды - нападающая Людмила Белякова", - говорилось в заявлении ФХР, размещенном на сайте организации в среду.

ФХР отмечала, что Белякова "не отстранена от участия в Играх и не является виновной в нарушении антидопинговых правил".

5 декабря 2017 года МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018 и позволил российским спортсменам – да и то, только тем, кто не замешан в допинговых скандалах - выступить в Играх только в качестве нейтральных атлетов. Вопросом допуска российских атлетов к Играм занимается специальная комиссия МОК. Многих ведущих российских спортсменов она к Играм не допустила.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября прошлого года.