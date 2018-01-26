Свыше 4 млн билетов на матчи ЧМ-2018 запрошено в ходе второго этапа продаж

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Более четырех миллионов заявок на покупку билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года подали болельщики в ходе второго этапа продажи, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) в пятницу.

С 5 декабря, когда стартовал текущий период продаж, было запрошено 4 021 211 билетов.

Этот этап завершится в полдень 31 января (время московское), и до этого момента у болельщиков со всего мира есть уникальная возможность подать заявки на билеты исключительно на сайте FIFAcom/bilet.

Больше всего заявок подали российские любители футбола. Кроме них в числе лидеров - болельщики из Германии, Аргентины, Мексики, Бразилии, Перу, Польши, Испании, Колумбии, США и Голландии. При этом 45% всех билетов запрошено болельщиками из-за рубежа.

Болельщики могут подать заявку на билеты на любой матч (кроме матча открытия и финала турнира), а также на пакет билетов на матчи, проходящие на определенном стадионе, и на "билеты болельщика" любой из 32-х команд-участниц турнира, в том числе на возможные матчи плей-офф, если данная сборная туда выйдет.

"Билеты болельщика" доступны только в рамках текущего периода продаж. Если количество заявок, поданных к 31 января 2018 года, превысит число доступных билетов, билеты будут распределяться путем случайной жеребьевки. Болельщики получат уведомление о результатах жеребьевки не позже середины марта 2018 года. Заявку можно подать в любой момент текущего периода продаж: у всех заявок будут равные шансы на успех, независимо от даты подачи.

ФИФА также выделяет определенное количество билетов для особой категории лиц, исходя из количества мест, доступных на трибунах 12 стадионов, для лиц с инвалидностью, маломобильных лиц и лиц с избыточным весом.

Билеты, приобретенные в ходе 1 и 2 этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка билетов начнется не раньше апреля/мая 2018 года (сроки будут уточняться).

Матчи финальной части турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.