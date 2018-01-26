Роскомнадзор выявил почти 100 транслирующих матчи КХЛ пиратских сайтов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор прекратил 62 пиратские трансляции каналов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), также ожидается прекращение трансляций еще на 32 сайтах, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

"На основании определения Московского городского суда Роскомнадзор принял предварительные обеспечительные меры защиты прав ООО "КХЛ-Маркетинг" на трансляции телеканалов "КХЛ" и "КХЛ HD", - говорится в сообщении ведомства.

"В настоящий момент "пиратские" трансляции телеканалов прекратили 62 интернет-ресурса, ограничен доступ к страницам 16 сайтов, которые после уведомления не прекратили доступ к незаконно распространяемым телетрансляциям", - отмечается в релизе.

Также ожидается прекращение трансляций еще на 32 сайтах (установленный срок исполнения требований еще не истек).