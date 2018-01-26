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Сборная Белоруссии попробует включить Бьорндалена в тренерский штаб на ОИ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Белорусская федерация биатлона (БФБ) направила в МОК заявку на включение знаменитого норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена в состав белорусской олимпийской делегации в качестве тренера, сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Запад" в федерации.

"Инициатива решения о включении Бьорндалена в белорусскую сборную исходила исключительно от белорусской федерации биатлона", - сказала пресс-секретарь БФБ Виктория Тарасевич.

Она отметила, что ответ из МОК пока не получен. Учитывая, что времени до Олимпиады осталось мало, в белорусской федерации ожидают ответа МОК на следующей неделе.

В случае положительного решения вопроса 31 января Бьорндален отправится в Пхенчхан вместе со своей супругой, белорусской биатлонисткой Дарьей Домрачевой.

Восьмикратный олимпийский чемпион, самый титулованный из действующих биатлонистов в мире Бьорндален не попал в состав сборной Норвегии из-за недостаточно высоких результатов в сезоне.

Теги: биатлон, Белоруссия, Уле-Эйнар Бьорндален
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