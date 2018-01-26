МОК запретил российским спортсменам демонстрировать флаг в Пхенчхане

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал в пятницу правила поведения для спортсменов и сопровождающих из России на зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

"Воздерживаться от любой формы публичной активности, общения в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России", - гласят правила МОК.

При этом спортсменам и сопровождающим в олимпийской деревне можно вывешивать флаг в спальнях и закрытых помещениях, но с предварительного одобрения МОК.

Запрещена любая форма публичной коммерческой, политической, расовой, религиозной пропаганды, в том числе на спортивной одежде, аксессуарах на спортсменах и участниках Олимпиады. Запрещено участие в альтернативных церемониях награждения.

Продажа российской формы с национальными эмблемами на олимпийских объектах также запрещена.

Накануне была утверждена окончательная заявка россиян на Олимпиаду-2018, а также объявлено, какие спортсмены поедут в Южную Корею.

Ограничения наложены на РФ в связи с многочисленными обвинениями в якобы существующей государственной программе распространения и употребления спортсменами допинга. Российская сторона, признавая наличие некоторых проблем с запрещенными препаратами, неоднократно отвергла все подозрения в наличии такой госпрограммы и требовала проведения масштабного расследования.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.