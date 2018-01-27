Вратарь молодежной сборной России и "Зенита" перешел в тульский ФК "Арсенал"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В футбольном клубе "Арсенал" на правах аренды будет выступать 21-летний вратарь петербургского "Зенита" Игорь Обухов, сообщила в пятницу пресс-служба тульского клуба.

"Арендное соглашение заключено до конца нынешнего сезона с последующим правом выкупа. Решение о дальнейшем сотрудничестве будет принято по результатам выступлений Игоря в весенней части чемпионата России", - цитирует пресс-служба генерального директора ПФК "Арсенал" Дмитрия Балашова.

"У нас не было сомнений в Обухове, мы бы подписали его раньше, но возникли технические трудности, связанные с игрой вратаря на условиях аренды в "Тюмени". Тренерский штаб "Арсенала" доволен тем, как Игорь работает на сборах. Это еще раз убедило в правильности нашего выбора", - отметил Д.Балашов.

В составе молодежной сборной России И.Обухов будет готовиться в Испании с 1 по 4 февраля, после чего присоединится в Турции на втором сборе "Арсенала".

И.Обухов - воспитанник академии "Зенита" (Санкт-Петербург). Выступал за клубы "Зенит-2" и "Тюмень". В "Арсенале" голкипер будет играть под №1.

Тульский ФК "Арсенал" - участник российской премьер-лиги, после 20 туров занимает восьмое место с 25 очками.