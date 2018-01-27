Датчанка Возняцки выиграла Australian Open

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Датская теннисистка Каролин Возняцки стала победительницей Открытого чемпионата Австралии.
В финале Australian Open-2018 вторая ракетка мира нанесла поражение лидеру мирового рейтинга румынке Симоне Халеп со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 50 минут.
Таким образом, Возняцки впервые в карьере выиграла турнир серии "Большого шлема".
.@CaroWozniacki. Grand Slam Champion.#AusOpen @Kia_Motors #KiaTennis pic.twitter.com/rx0WlmJcIS— #AusOpen (@AustralianOpen) 27 января 2018 г.
В воскресенье состоится финал Australian Open в мужском одиночном разряде: действующий победитель соревнования швейцарец Роджер Федерер сыграет с хорватом Марином Чиличем.
Призовой фонд Australian Open в 2018 году составляет $43млн 54 тыс.