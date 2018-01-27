Датчанка Возняцки выиграла Australian Open

27 января 07:19

Чиновники ушли в отставку после приговора врачу сборной США по спортивной гимнастике

Среди них глава правления университета штата Мичиган и руководитель подготовки спортивных гимнастов Подробнее

26 января 19:38

МОК запретил российским спортсменам демонстрировать флаг в Пхенчхане

Согласно обнародованным правилам поведения, российским олимпийцам также не разрешено петь гимн, демонстрировать герб и иные национальные символы Подробнее

26 января 11:34

Виктор Ан прокомментировал решение МОК не допустить его к ОИ

Выступающий за РФ шорт-трекист изучил критерии МОК и не нашел ни одного, которое давало основание отстранить его от Игр Подробнее

25 января 19:07

Утверждена окончательная заявка россиян на Олимпиаду-2018