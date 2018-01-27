Патрушев увидел в действиях "ВАДА и англосаксов" политику вместо спорта

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Не допуск части российских спортсменов на Олимпиаду в Южной Корее и запрет выступать под национальным флагом могут привести к развалу олимпийского движения, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Во время того, как проходит Олимпиада, даже войны прекращались. И, насколько мы знаем, олимпийское движение отделено от политики. Мы видим совершенно обратное. И ВАДА, и англосаксы вместо спорта занимаются политикой", - сказал Патрушев журналистам в Петербурге в субботу.

"То, что ВАДА делает, и то, что олимпийский комитет пошел у них на поводу - это первый шаг, на мой взгляд, к развалу олимпийского движения. Надеюсь, что в последующем одумаются и сделают правильные выводы", - добавил он.

25 января была утверждена окончательная заявка россиян на Олимпиаду-2018, а также объявлено, какие спортсмены поедут в Южную Корею. По решению комиссии МОК, в заявку не вошли ведущие российские атлеты - их вычеркнули в связи с подозрениями ВАДА о существовании в РФ некой государственной системы допинга.

Те спортсмены из РФ и официальные лица, которые поедут в Южную Корею, не будут иметь право использовать национальный флаг, герб гимн и любые другие национальные символы публично. МОК запретил им использовать символы в соцсетях. При этом спортсменам и сопровождающим в олимпийской деревне можно вывешивать флаг в спальнях и закрытых помещениях, но с предварительного одобрения МОК.