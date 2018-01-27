Отстраненная от Олимпиады саночница Иванова завоевала "золото" ЧЕ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Саночница сборной России Татьяна Иванова завоевала "золото" чемпионата Европы, проходящего в субботу в латвийской Сигулде в рамках заключительного этапа Кубка мира.

Таким образом, Иванова стала четырехкратной чемпионкой Европы. Второе место заняла немка Натали Гайзенбергер, третьей стала итальянка Сандра Робатчер.

Татьяна Иванова на Олимпиаде в Сочи завоевала "серебро" в эстафете. Однако в декабре 2017 года решением Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил спортсменка была лишена этой медали и пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх.

Решение по иску спортсменки, поданного в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, будет озвучено до 31 января.