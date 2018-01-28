Украинский боксер Усик вышел в финал Суперсерии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Украинец Александр Усик победил латвийца Майриса Бриедиса в первом полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе. Бой прошел на "Арене Рига" в латвийской столице.

Бой продолжался все 12 раундов, двое судей отдали победу украинцу (оба - 115-113), третий арбитр зафиксировал ничью (114-114)

Таким образом чемпион мира по версии WBO Усик отобрал у Бриедиса титул лучшего на планете по версии WBC и теперь его ждет финальный поединок Суперсерии. Его будущий соперник определится 3 февраля в Сочи, где россиянин Мурат Гассиев встретится с кубинцем Юньером Дортикосом.

Усик, отвечая на вопрос ведущего сразу после своего боя, сообщил, что планирует лично посетить второй полуфинал, но выбирать более предпочтительного для себя соперника отказался.

Финал Суперсерии пройдет в мае в Саудовской Аравии.

Take a bow, Mr Usyk and Mr Briedis. And, of course, the @WBSuperSeries . You all did a helluva job tonight.https://t.co/kUdBxvXvE2 pic.twitter.com/kSXK2tjyJA — Boxing News (@BoxingNewsED) 28 января 2018 г.