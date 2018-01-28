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Украинский боксер Усик вышел в финал Суперсерии

В решающем поединке он встретится с победителем боя Мурат Гассиев - Юньер Дортикос, которые встретятся в Сочи

Украинский боксер Усик вышел в финал Суперсерии
Александр Усик и Майрис Бриедис
Фото: Reuters

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Украинец Александр Усик победил латвийца Майриса Бриедиса в первом полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе. Бой прошел на "Арене Рига" в латвийской столице.

Бой продолжался все 12 раундов, двое судей отдали победу украинцу (оба - 115-113), третий арбитр зафиксировал ничью (114-114)

Таким образом чемпион мира по версии WBO Усик отобрал у Бриедиса титул лучшего на планете по версии WBC и теперь его ждет финальный поединок Суперсерии. Его будущий соперник определится 3 февраля в Сочи, где россиянин Мурат Гассиев встретится с кубинцем Юньером Дортикосом.

Усик, отвечая на вопрос ведущего сразу после своего боя, сообщил, что планирует лично посетить второй полуфинал, но выбирать более предпочтительного для себя соперника отказался.

Финал Суперсерии пройдет в мае в Саудовской Аравии.

Теги: бокс, Александр Усик, WBSS
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