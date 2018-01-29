Спорт

Сборная России с крупным счетом обыграла Норвегию на ЧМ по хоккею с мячом

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею с мячом стартовала с крупной победы над национальной командой Норвегии на чемпионате мира-2018.

Результат встречи, прошедшей в Хабаровске, – 15:1 в пользу россиян. Самым результативным в составе российской команды стал Сергей Ломанов, на счету которого четыре гола.

В другом матче группы А Швеция переиграла Финляндию со счетом 9:1.

Следующий матч россияне проведут во вторник, их соперником будет сборная Финляндии.

Действующим чемпионом мира является сборная Швеции, в прошлом году она в 12-й раз стала победителем ЧМ. На счету сборной России, ставшей в тот раз серебряным призером, в общей сложности 10 побед в финалах. А в совокупности с успехами предшествующей ей сборной СССР у отечественной национальной команды 24 выигранных ЧМ.

Чемпионаты мира по хоккею с мячом проводятся с 1957 года. С тех пор лишь два финала прошли без участия отечественных хоккеистов - в 1987 и 2004 годах.

В 2018 году матчи чемпионата мира в дивизионе А (главном дивизионе) пройдут в Хабаровске (России), дивизиона В - в Харбине (Китай).

Теги: хоккей с мячом, бенди, Хабаровск
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