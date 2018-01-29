Спорт

МПК назвал условия выступления российских спортсменов на Паралимпиаде

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Чуть менее 50 лицензий для выступления на Паралимпийских играх могут получить российские спортсмены, сообщает Международный паралимпийский комитет.

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В горных лыжах женщины могут получить 10 лицензий для выступления, мужчины - семь. В биатлоне женщины могут получить 14 лицензий, мужчины - ноль. В сноуборде женщины могут получить шесть лицензий, мужчины - 10, в керлинге на колясках мужчины и женщины могут получить всего пять лицензий.

Спортсмены, которые получат лицензии, не должны быть никоим образом замешаны в употреблении допинга.

Спортсмены и сопровождающий персонал могут находиться на олимпийских объектах и вблизи них только в нейтральной форме. Любой намек на национальные цвета, эмблемы, символы, отсылки к России запрещены.

Не должны появляться национальные эмблемы на теле, волосах, украшениях, ногтях, обуви, наклейках, сумках, телефонах, любом спортивном снаряжении. Флаг не может демонстрироваться на официальных паралимпийских объектах, во время соревнований, в спортзалах, тренировочных площадках, комнатах ожидания, отелях, паралимпийской деревне, пресс-центре, международном центре для трансляций, транспорте для Игр, в аэропорту во время прилета и вылета. Гимн России также не может исполняться нигде на и вблизи паралимпийских объектов.

Теги: Паралимпиада, Россия, Международный паралимпийский комитет
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