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Спорт ЧМ-2018

Черчесов назвал выход в плей-офф задачей-минимум для сборной на ЧМ-2018

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу на чемпионате мира 2018 года обязана выходить из группы, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов в ходе онлайн интервью в социальной сети "Вконтакте".

"Чемпионат мира - большой турнир, где нет проходных игр. Надо обязательно выходить из группы и делать следующие шаги. Хотим быть достойными хозяевами турнира", - сказал тренер.

"В каких бы командах я ни играл, всегда была задача выигрывать. Если я скажу, что мы фавориты чемпионата мира, - это из другой области, а выиграть-то хочется", - отметил он.

"Это внутри, хочется максимально подняться дальше по этой лестнице. Мы хотели выиграть Кубок конфедераций, настраивались на победу. Тогда Кубок вывел нас на новый уровень. Впереди нас ждут Бразилия и Франция (в контрольных матчах - ИФ). Надо спокойно и планомерно идти вверх, на чемпионате мира мы будем это делать. То, что мы хозяева, не делает нас фаворитом", - сказал главный тренер сборной России.

На групповом этапе чемпионата мира сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Матчи финальной части турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Станислав Черчесов
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