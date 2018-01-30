В Кремле прокомментировали слова Родченкова о причастности Путина к допинговому скандалу

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Заявления бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о вовлеченности в допинговый скандал президента РФ Владимира Путина являются клеветой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это очередная клевета, которая не имеет под собой ни единого доказательства, ни единой индикации, которая могла бы восприниматься как доказательство или как намек на то, что это может быть так", - сказал Песков во вторник журналистам, комментируя интервью Родченкова немецкому телеканалу ARD, в котором тот заявил о причастности Путина к допинговому скандалу.

Пресс-секретарь президента напомнил, что Родченков объявлен в розыск российскими правоохранительными органами и находится в России под следствием. "Он личность весьма одиозная, не в ладах с законом, имеющая проблемы, скажем так, с достаточно сильной моральной неустойчивостью, которая очевидно не может восприниматься как источник, который мог бы заслуживать хоть какого-то доверия", - сказал Песков.

Он отметил, что представители прессы, использующие данные Родченкова как единственный источник информации, ставят себя под удар. "Такая маниакальная приверженность тому, чтобы использовать Родченкова как такого заказного очернителя, при этом неготовность и нежелание обращаться к каким-то другим источникам, чтобы перепроверить эту информацию, у нас вызывает непонимание", - сказал Песков.

"Это тот самый способ подачи материалов, который, наверное, наносит непоправимый ущерб имиджу и реноме средств массовой информации", - добавил представитель Кремля.

Как сообщалось, Родченков дал первое интервью после побега из России в США, оно вошло в документальный фильм немецкого журналиста Хайо Зеппельда.

Родченков стал информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое расследует применение допинга в российском спорте. Предполагается, что в допинговых схемах участвовало российское государство на уровне профильного министерства и спецслужб. В результате сборная России была отстранена от Игр-2018 в Пхенчхане, а российским спортсменам разрешили выступать в ОИ лишь под нейтральным флагом.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения в создании системы допинга.

Против Родченкова возбуждено несколько уголовных дел.