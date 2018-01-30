Сборная России победила Финляндию на ЧМ по хоккею с мячом

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею с мячом одержала победу над национальной командой Финляндии на чемпионате мира-2018.

Матч второго тура группового этапа прошел в Хабаровске и завершился со счетом 2:1 в пользу россиян. Они уступали в счете, но благодаря голам Максима Ишкельдина и Алмаза Миргазова смогли добиться победы.

Она для российской команды стала второй. Накануне сборная РФ обыграла команду Норвегии со счетом 15:1. Во вторник норвежцы с более крупным (0:17) счетом уступили Швеции.

Россия со Швецией (команды одержали по две победы) сыграет в среду.

Действующим чемпионом мира является сборная Швеции, в прошлом году она в 12-й раз стала победителем ЧМ. На счету сборной России, ставшей в тот раз серебряным призером, в общей сложности 10 побед в финалах. А в совокупности с успехами предшествующей ей сборной СССР у отечественной национальной команды 24 выигранных ЧМ.

Чемпионаты мира по хоккею с мячом проводятся с 1957 года. С тех пор лишь два финала прошли без участия отечественных хоккеистов - в 1987 и 2004 годах.

В 2018 году матчи чемпионата мира в дивизионе А (главном дивизионе) проходят в Хабаровске (Россия), дивизиона В - в Харбине (Китай).