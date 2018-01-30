Путин призвал признать случаи употребления допинга в России

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия дала повод для допингового скандала в стране.

"Во-первых, надо об этом сказать прямо, мы дали для этого повод, мы сами в этом виноваты. Все-таки случаи употребления допинга были. Я хочу, чтобы и эта аудитория это знала и вся страна знала", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами. При этом, по его словам, таких случаев по всему миру много, "просто их не выпячивают и не раскручивают в рамках внутриполитической кампании в той или иной стране".

Он заявил, что Россия продолжит работу с международными спортивными организациями.

"Нужно ли нам работать с международными организациями? Конечно, нужно. И мы будем это делать", - сказал Путин.

Президент также заявил о недопустимости использования спорта в качестве поля битвы за политические интересы.

"Я хочу сказать, что нельзя использовать спорт как поле битвы за какие-то политические интересы, но нужно ли нам работать с какими-то международными организациями? Конечно, нужно", - сказал он

Путин отметил, что в таких организациях очень многие доброжелательно относятся к России, "болеют за мировой спорт".

"Я надеюсь, что такая страница все-таки будет перевернута, причем в самое ближайшее время", - сказал президент.

5 декабря 2017 года МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018 и позволил российским спортсменам – да и то, только тем, кто не замешан в допинговых скандалах - выступить в Играх только в качестве нейтральных атлетов. Вопросом допуска российских атлетов к Играм занимается специальная комиссия МОК. Многих ведущих российских спортсменов она к Играм не допустила.

На Олимпиаде-2014 в Сочи сборная России заняла первое место в общемедальном зачете, однако после серии недавних разоблачений российских спортсменов и аннулирования их результатов отечественная команда лишилась первого места.

В 2016 году из-за допинговых скандалов в легкой атлетике россияне, представляющие этот вид спорта, не смогли выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро - за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.