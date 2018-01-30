"Лужники" и "Санкт-Петербург" номинированы на звание стадиона года в мире

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российские стадионы "Лужники" и "Санкт-Петербург" вошли в число претендентов на звание лучшей футбольной арены, открытой в 2017 году.

Голосование проводится на сайте stadiumdb.com, где посетителю предлагается выбрать из предложенного списка пять лучших, на его взгляд, арен и оценить их баллами от 1 до 5.

В список претендентов вошли 27 стадионов, голосование продлится до 4 марта. Основные требования для арены заключаются в том, что они должны быть построены с "нуля" или значительно реконструированы, а их вместимость должна составлять не менее 10 тысяч человек.

Реконструкция стадиона "Лужники" в Москве началась в 2014 году. В ходе работ вместимость арены была увеличена с 78 до 81 тыс. зрителей. Первый матч после реконструкции к ЧМ-2018 "Лужники" приняли 11 ноября 2017 года, в этот день здесь прошла товарищеская встреча между сборными России и Аргентины.

Стадион "Санкт-Петербург" (вместимость - 56 тыс. 196 человек) также примет матчи ЧМ-2018, в прошлом году на это арене прошел ряд матчей Кубка конфедераций-2017. Его начали строить в Петербурге в 2007 году на месте стадиона имени Кирова. Первый матч здесь состоялся 22 апреля 2017 года, когда "Зенит" в 24-м туре чемпионата России принимал гостей из екатеринбургского "Урала".